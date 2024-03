Antonelli: "Parlando con Fabiani ho capito la scelta di Tudor"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ANTONELLI TUDOR LAZIO INTERVISTA - Il procuratore Stefano Antonelli, ospite della edizione romana di TransferRoom, ha detto la sua sull'arrivo di Igor Tudor alla Lazio.

Le parole di Antonelli sull'arrivo di Tudor alla Lazio

Questo il pensiero espresso da Stefano Antonelli a TMW su Tudor alla Lazio: "Ne ho parlato con Angelo Fabiani e ho capito la scelta, ho capito perché sì è arrivati lì. Per cambiare allenatore vuol dire che ci sono dei problemi, ma spesso non si cambia più allenatore perché non c'è la grande scelta".

Sulla scelta di Tudor da parte della Lazio

"Io credo che la Lazio tra le scelte possibili abbia preso l'allenatore che più si avvicina al progetto che vuole portare avanti la società biancoceleste dal 1° luglio 2024. Probabilmente la Lazio è a fine ciclo, deve ripartire sia dal punto di vista anagrafico ma anche patrimoniale. I giocatori più importanti della Lazio sono ultratrentenni e quindi il valore patrimoniale non c'è più: c'è il valore tecnico, ma non quello patrimoniale".

Sul futuro della Lazio con Tudor

"La Lazio con Tudor credo abbia cercato l'identikit della persona risoluta, che conosca bene il campo e abbia un'immagine internazionale. La Lazio ha scelto un allenatore che ha caratteristiche morali e tecniche per iniziare un percorso di ringiovanimento perché, a mio avviso, in estate ci saranno dei tagli eccellenti".