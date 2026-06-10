Antonini: “L’acquisto della Reggina è una follia”

Il presidente del Trapani Calcio e tifoso della Lazio, Valerio Antonini, ha commentato sui social le notizie dell’acquisto della Reggina da parte di Claudio Lotito. Ecco le sue parole:

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“Credo che sentire oggi parlare ancora di multiproprietà, nonostante la normativa che le vieta dal 2028, sia follia. Tipico di un Paese dove le regole non vengono rispettate. Questa diatriba sulla Reggina tra due proprietà che hanno già squadre professionistiche quali prospettive ha? I due presidenti sono pronti a prendere l’impegno di cedere una delle due società a persone non riconducibili se la Reggina dovesse tornare in Serie C? È vero che oggi la FIGC si trova in una fase di stallo, però dobbiamo alzare il tiro e pretendere il rispetto dei regolamenti, anche nel rispetto della grande storia della Reggina che non può essere oggetto di speculazioni ma esclusivamente di progetti a medio e lungo termine”.

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