Trapani, Antonini: “Sogno di comprare la Lazio. Un dirigente che non vorrei? Fabiani”

Il presidente del Trapani Valerio Antonini ha concesso un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com nella quale tra i temi toccati ha parlato anche della Lazio, di Claudio Lotito e del direttore Fabiani.

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Le parole di Antonini, dalla Reggina alla Lazio, da Lotito a Fabiani

Come immagina la sfida tra Trapani e Reggina?

“Apertissima, bellissima. Sarebbe divertente. Per Lotito ho grande simpatia, ma deve fare una riflessione profonda su ciò che sta succedendo alla Lazio: duemila abbonati è umiliante per il sistema biancocelesti. Da tifoso della Lazio, i cui colori ricordano le Olimpiadi e l’Antica Grecia sento un gran dispiacere. Da uomo intelligente qual è deve cominciare a pensare di dismettere un impegno che rappresenta perdita di risorse e consensi. Da un punto di vista politico potrebbe creargli problemi: comincio a pensare che all’interno di Forza Italia non siano tanto contenti della situazione della Lazio.”

Qualcuno potrebbe pensare che Lotito abbia investito nella Reggina per prendere voti dalla Calabria…

“Credo lo abbia fatto solo per quello. A Lotito della Reggina e di Reggio Calabria non frega niente. Come non gli fregava niente della Salernitana. Lo fa per una situazione elettorale che potrebbe essergli garantita. Se si candidasse nel Lazio non prenderebbe più dello 0,001%. Ma lo dico con grande simpatia: cerchiamo di mettere da parte le frasi fatte sulla Reggina.”

Sogna di comprare la Lazio?

“Mai stati discorsi ufficiali ma il sogno è quello. Oggi però bisogna essere onesti: le proprietà italiane non possono più reggere certi livelli. Un solo presidente non può gestire una società, lo rende impossibile il rapporto costi-ricavi. Inoltre la cosa più grave è che facciamo parte della Comunità Europea solo a chiacchiere, basti pensare alle tasse che paghiamo rispetto alla Spagna. Il Real Madrid oggi non può comprare un giocatore dieci milioni netti e pagarne due di tasse, mentre noi paghiamo molto di più. Come si fa a far pagare le società di Serie C come quelle di A? Non è possibile.”

Quale dirigente non prenderebbe mai?

“Fabiani. Ha fatto un disastro. E quando un anno e mezzo fa gli ho telefonato per chiedergli suggerimenti su un allenatore da prendere mi ha fatto il nome di Eziolino Capuano. Uno che ti suggerisce Capuano tutto può fare meno che il direttore sportivo.”

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