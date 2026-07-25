Trapani, Antonini contro Lotito: “Siamo i più forti, altro che amaranto in salsa lotitiana”

Il presidente del Trapani, Valerio Antonini, ha punzecchiato il neopresidente della Reggina, Claudio Lotito, in vista del prossimo campionato di Serie D. Ricordiamo che la formazione siciliana è retrocessa nei dilettanti a seguito di una maxi penalizzazione, ma il patron è convinto di essere riammesso tra i professionisti.

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Le parole di Antonini del Trapani contro Lotito

“Ci siamo. Squadra quasi pronta. Il bello che nessuno ha capito che giocatori stiamo prendendo. Meraviglioso. Prossima settimana ci sarà un presidente che annuncia 22 nuovi giocatori. Staff pronto. E saremo ovviamente i più forti. Altro che amaranto in salsa lotitiana. Tutto ciò nonostante la ferma e forte speranza di riavere la serie C. Se il Bari spera nella B, se Foggia la C, mi considero già riammesso in Serie C. E non lo dico tanto per dire. Per chi ha sempre avuto fiducia in me, sappiate che non si molla di un cm. Ed entro poche settimane saranno chiare tante situazioni messe in campo in questi ultimi mesi”..

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