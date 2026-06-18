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Aquilino: “Lotito, molla Gattuso e prendi un laziale! Serve una scossa”
Alessandro Aquilino, nel suo editoriale apparso sulle colonne del Corriere dello Sport, lancia una provocazione al presidente Lotito, sempre più distante dai tifosi della Lazio: mollare Gattuso per prendere un tecnico che conosca l’ambiente laziale, o ricapitalizzare per sbloccare il mercato a saldo zero.
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L’editoriale di Aquilino sulla Lazio: ecco la provocazione a Lotito
La provocazione che Aquilino lancia a Lotito dalle colonne del Corriere dello Sport è chiara: dare segnali netti e inequivocabili di un cambiamento, di una svolta, di un rilancio che possa riconquistare un sempre più sconfortato popolo laziale. Da qui l’appello a “mollare Gattuso” per prendere un “laziale”, un tecnico che conosca l’ambiente biancoceleste, come accadde dopo l’addio di Bielsa con l’arrivo di Simone Inzaghi.
Oppure, seconda ipotesi, ricapitalizzare per sbloccare il mercato della Lazio e costruire una squadra che riesca a uscire dal pantano nel quale si è ficcata. Serve riconquistare i tifosi. Anche se troppo tardi, anche se forse fuori tempo massimo, bisogna provarci. Bisogna dare una sterzata evidente a questo stallo. Bisogna tornare a essere Lazio.
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