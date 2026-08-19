ARBITRI
Arbitro Bologna Lazio: al Dall’Ara ci sarà Maresca della sezione di Napoli
Bologna Lazio, sfida della prima giornata della Serie A 2026-2027 che vedrà tantissimi tifosi biancocelesti al seguito, ha conosciuto il suo arbitro: a dirigere la sfida sarà il signor Maresca della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Bianchini. Quarto ufficiale di gara sarà il signor Feliciani, mentre come VAR e AVAR ci saranno rispettivamente Di Paolo e Massimi.
Leggi anche: Probabili formazioni Bologna Lazio: rebus in attacco
Maresca è l’arbitro di Bologna Lazio: la designazione completa
- Arbitro: sig. Maresca (sez. di Napoli)
- Assistenti: sig.ri Cecconi – Bianchini
- IV Ufficiale: sig. Feliciani
- VAR: sig. Di Paolo
- AVAR: sig. Massimi
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
|0
|5
|Fiorentina
|0
|0
|6
|Frosinone
|0
|0
|7
|Genoa
|0
|0
|8
|Inter
|0
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|9
|Juventus
|0
|0
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|Lazio
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|0
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|Lecce
|0
|0
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|Milan
|0
|0
|13
|Monza
|0
|0
|14
|Napoli
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|Parma
|0
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|Roma
|0
|0
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|Sassuolo
|0
|0
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|Torino
|0
|0
|19
|Udinese
|0
|0
|20
|Venezia
|0
|0
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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