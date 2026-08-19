Connect with us

ARBITRI

Arbitro Bologna Lazio: al Dall’Ara ci sarà Maresca della sezione di Napoli

Published

4 ore ago

on

Arbitro Bologna Lazio

Bologna Lazio, sfida della prima giornata della Serie A 2026-2027 che vedrà tantissimi tifosi biancocelesti al seguito, ha conosciuto il suo arbitro: a dirigere la sfida sarà il signor Maresca della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Bianchini. Quarto ufficiale di gara sarà il signor Feliciani, mentre come VAR e AVAR ci saranno rispettivamente Di Paolo e Massimi.

Leggi anche: Probabili formazioni Bologna Lazio: rebus in attacco

Maresca è l’arbitro di Bologna Lazio: la designazione completa

  • Arbitro: sig. Maresca (sez. di Napoli)
  • Assistenti: sig.ri Cecconi – Bianchini
  • IV Ufficiale: sig. Feliciani
  • VAR: sig. Di Paolo
  • AVAR: sig. Massimi

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 01ª 24/08/2026 · 18:30
Bologna
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Coppa Italia 16/08/2026 · 21:15
Lazio
0-2
Finale
Mantova
Sconfitta
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
20 Venezia 0 0
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI