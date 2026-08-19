Arbitro Bologna Lazio: al Dall’Ara ci sarà Maresca della sezione di Napoli

Bologna Lazio, sfida della prima giornata della Serie A 2026-2027 che vedrà tantissimi tifosi biancocelesti al seguito, ha conosciuto il suo arbitro: a dirigere la sfida sarà il signor Maresca della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Bianchini. Quarto ufficiale di gara sarà il signor Feliciani, mentre come VAR e AVAR ci saranno rispettivamente Di Paolo e Massimi.

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Maresca è l’arbitro di Bologna Lazio: la designazione completa

Arbitro: sig. Maresca (sez. di Napoli)

Assistenti: sig.ri Cecconi – Bianchini

IV Ufficiale: sig. Feliciani

VAR: sig. Di Paolo

AVAR: sig. Massimi

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