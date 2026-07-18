Mondiale 2026, scelto l’arbitro che dirigerà la finale

Il designatore Pierluigi Collina ha scelto il direttore di gara della finale del Mondiale 2026: ad arbitrare Spagna Argentina sarà Slavko Vincic, che ha incrociato la Lazio in Champions.

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Il fischietto della finale Mondiale 2026 sarà l’arbitro serbo.

Il 19 luglio alle ore 18:30 Spagna ed Argentina si contenderanno lo scettro di regina del Mondiale 2026. A dirigere la finalissima fra le due compagini sarà il fischietto serbo Slavko Vincic, che nel 2024 arbitrò gli ottavi di finale di ritorno di Champions League fra Bayern Monaco e Lazio. Match che terminò col punteggio di 3-0 per i bavaresi.

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