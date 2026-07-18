NOTIZIE
Mondiale 2026, scelto l’arbitro che dirigerà la finale
Il designatore Pierluigi Collina ha scelto il direttore di gara della finale del Mondiale 2026: ad arbitrare Spagna Argentina sarà Slavko Vincic, che ha incrociato la Lazio in Champions.
LEGGI ANCHE: Caccia al numero dieci: tutti i nomi in ballo
Il fischietto della finale Mondiale 2026 sarà l’arbitro serbo.
Il 19 luglio alle ore 18:30 Spagna ed Argentina si contenderanno lo scettro di regina del Mondiale 2026. A dirigere la finalissima fra le due compagini sarà il fischietto serbo Slavko Vincic, che nel 2024 arbitrò gli ottavi di finale di ritorno di Champions League fra Bayern Monaco e Lazio. Match che terminò col punteggio di 3-0 per i bavaresi.
@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO8 ore ago
Sergi Dominguez: la svolta non c’è, il rebus è il riscatto. La Lazio lo lega all’Europa, e Gattuso chiama
-
NOTIZIE8 ore ago
Gattuso cambia il ritiro e premia la squadra: lunedì lo stop, i giocatori dormiranno a casa
-
NOTIZIE1 giorno ago
Il Frosinone continua a seguire Artistico, arriverà un’offerta?
-
NOTIZIE2 giorni ago
Flaminio, la Soprintendenza evidenzia due problemi e frena l’iter