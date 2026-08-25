Bologna-Lazio, l’arbitraggio di Maresca divide: i voti dei quotidiani

La conduzione di gara da parte dell’arbitro Maresca, durante Bologna Lazio, ha diviso l’opinione dei quotidiani sportivi: le pagelle di Corriere dello Sport e Tuttosport lo premiano, mentre la Gazzetta dello Sport evidenzia qualche svista e cartellino di troppo.

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Le pagelle dei quotidiani sportivi alla prova dell’arbitro Maresca in Bologna Lazio

GAZZETTA DELLO SPORT – 5,5: “A volte sembra quasi andare in modalità ‘gestione di mestiere’. Nella ripresa diventa più attento e meno ‘fallibile'”.

CORRIERE DELLO SPORT – 6,5: “Ha avuto un merito, Maresca: di essere rimasto fedele a se stesso, di non aver modificato di una virgola il proprio modo di arbitrare. Soglia alta? Pochi fischi? Arbitraggio all’europea? Non era la serata […] Epperò porta la partita a termine, e non era facile”.

TUTTOSPORT – 6,5 – “Grande sventolatore di cartellini fin dal primo tempo. Bene nell’applicazione delle nuove regole”.

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