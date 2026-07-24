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Aria di cambiamenti nel settore giovanile: se ne vanno in 5

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3 ore ago

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Come riporta la Gazzetta Regionale, sono ben cinque i giovani che, negli ultimi giorni, hanno lasciato la Lazio e il centro sportivo di Formello.

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Cinque giovani lasciano il centro sportivo di Formello

Non deve stupire, queste dinamiche sono piuttosto comuni tra gli under. Il primo è il classe 2010, Claudio Rizzo, che ha firmato con il Savio per giocare con l’Under 17. Alla Lodigiani, invece, sono finiti Diego D’Aniello e Gabriele Eure Ayan, che disputeranno il prossimo campionato Under 15. Chiudono la lista Gavriel Terracina, centravanti classe 2009 passato al Cagliari, ed Emanuele Margheri, difensore centrale del 2008 che andrà al Monopoli, in Puglia. I movimenti tra gli under sono molto comuni, durante l’estate, e la Lazio è anche attiva sul fronte arrivi.

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Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

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