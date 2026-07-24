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Aria di cambiamenti nel settore giovanile: se ne vanno in 5
Come riporta la Gazzetta Regionale, sono ben cinque i giovani che, negli ultimi giorni, hanno lasciato la Lazio e il centro sportivo di Formello.
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Cinque giovani lasciano il centro sportivo di Formello
Non deve stupire, queste dinamiche sono piuttosto comuni tra gli under. Il primo è il classe 2010, Claudio Rizzo, che ha firmato con il Savio per giocare con l’Under 17. Alla Lodigiani, invece, sono finiti Diego D’Aniello e Gabriele Eure Ayan, che disputeranno il prossimo campionato Under 15. Chiudono la lista Gavriel Terracina, centravanti classe 2009 passato al Cagliari, ed Emanuele Margheri, difensore centrale del 2008 che andrà al Monopoli, in Puglia. I movimenti tra gli under sono molto comuni, durante l’estate, e la Lazio è anche attiva sul fronte arrivi.
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