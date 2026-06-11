Lazio, Arnau Martinez resta un obiettivo: ecco le ultime

Il calciomercato della Lazio deve accendersi: la società si starebbe muovendo per eventuali possibili acquisti e, tra i giocatori seguiti, ci sarebbe Arnau Martinez, terzino destro del Girona.

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La Lazio su Arnau Martinez: tutte le ultime sulla trattativa di calciomercato

AGGIORNAMENTO 11 GIUGNO – Come riportato da Gianluca Di Marzio, Arnau Martinez potrebbe lasciare il Girona dopo la retrocessione in Segunda División. La clausola rescissoria presente nel contratto del centrale spagnolo si abbassa a 7.5 milioni di euro dopo il penultimo posto in Liga. La Lazio rimane alla finestra, seguiranno aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO 1 GIUGNO – Come riportato da Il Messaggero, la Lazio non intende abbandonare la pista che porta al terzino del Girona. Se negli ultimi contatti la richiesta degli spagnoli si aggirava attorno ai 15 milioni di euro, ore pesa il fatto che Martinez, oltre ad avere solo un altro anno di contratto con il club, è parte di una squadra retrocessa in Segunda Division all’ultima giornata. Lo scenario è dunque mutato in seguito all’insuccesso in campionato, e la Lazio può approfittarne.

AGGIORNAMENTO 26 APRILE – Torna il nome di Arnau Martinez, o meglio, non se ne è mai andato via. Come scrive il CdS nella sua edizione odierna, il difensore del Girona è tra i preferiti di Fabiani e Lotito e potrebbe rappresentare un interessante investimento anche per il futuro.

AGGIORNAMENTO 31 MARZO – La Lazio starebbe pensando nuovamente ad Arnau Martinez del Girona. Come riportato da Il Corriere dello Sport, la società biancoceleste si era informata per lui già durante il mercato invernale. La clausola rescissoria è di 14 milioni di euro, ma la scadenza del contratto al 2027 potrebbe riaprire i conti a giugno.

AGGIORNAMENTO 29 GENNAIO – La Lazio in questa sessione di calciomercato invernale vorrebbe provare anche il colpo Arnau Martinez dal Girona. Il club spagnolo avrebbe però rifiutato la prima offerta biancoceleste per il terzino classe 2003, ritenendola troppo bassa. Secondo Il Messaggero la Lazio avrebbe offerto 5.5 milioni di euro.

AGGIORNAMENTO 28 GENNAIO – Tuttosport in edicola stamattina parla di Lazio attiva su Arnau Martinez. Il Corriere dello Sport specifica invece le cifre con il Girona proprietario del cartellino che ha fissato una clausola rescissoria a 14 milioni di euro. Troppi per la Lazio che starebbe trattando per abbassare le pretese economiche.

AGGIORNAMENTO 27 GENNAIO – Secondo quanto riportato da Sky, la Lazio avrebbe avviato i contatti con il Girona per discutere dell’eventuale trasferimento del ventiduenne che, ricordiamolo, ha una clausola rescissoria da 14 milioni di Euro. La Lazio, che sarebbe seriamente intenzionata a portarlo in biancoceleste, vorrebbe trattare su cifre più basse.

In Spagna sono sicuri: come riportato da El Nacional, la Lazio starebbe pensando ad Arnau Martinez, terzino destro del Girona classe 2003.

Il ragazzo, che è già sceso in campo per tre volte ne La Liga 2025 2026, ha una valutazione elevata, intorno ai 20 milioni di euro.

I biancocelesti non sarebbero l’unica squadra ad averlo messo nel mirino: anche la Fiorentina, infatti, sarebbe interessata a portarlo in Italia.

Per ora restano soltanto voci, in attesa di eventuali futuri sviluppi.

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