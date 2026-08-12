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INTERVISTE

Arrigoni: “La Lazio è una piazza perfetta per Frattesi”

Published

1 ora ago

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Angelo Fabiani

Il giornalista Claudio Arrigoni ha rilasciato un’intervista a Sportitalia sul futuro di Davide Frattesi e sul suo prossimo trasferimento alla Lazio.

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L’intervista al giornalista Arrigoni su Davide Frattesi

“Frattesi sembra uno di quei fiori che devono sbocciare e diventare bellissimi, ma non sboccia mai. Sinceramente credo che l’Inter sia obbligata a cederlo. A me piace moltissimo, dà movimento in campo, ma ha avuto più di un’occasione e non l’ha colta. Credo che la piazza romana e soprattutto la Lazio siano l’ideale per il prosieguo della sua carriera”. 

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