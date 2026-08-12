INTERVISTE
Arrigoni: “La Lazio è una piazza perfetta per Frattesi”
Il giornalista Claudio Arrigoni ha rilasciato un’intervista a Sportitalia sul futuro di Davide Frattesi e sul suo prossimo trasferimento alla Lazio.
Leggi anche: “Women, l’entusiasmo di Camacho: “Non vedo l’ora di iniziare”
L’intervista al giornalista Arrigoni su Davide Frattesi
“Frattesi sembra uno di quei fiori che devono sbocciare e diventare bellissimi, ma non sboccia mai. Sinceramente credo che l’Inter sia obbligata a cederlo. A me piace moltissimo, dà movimento in campo, ma ha avuto più di un’occasione e non l’ha colta. Credo che la piazza romana e soprattutto la Lazio siano l’ideale per il prosieguo della sua carriera”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
|0
|5
|Fiorentina
|0
|0
|6
|Frosinone
|0
|0
|7
|Genoa
|0
|0
|8
|Inter
|0
|0
|9
|Juventus
|0
|0
|10
|Lazio
|0
|0
|11
|Lecce
|0
|0
|12
|Milan
|0
|0
|13
|Monza
|0
|0
|14
|Napoli
|0
|0
|15
|Parma
|0
|0
|16
|Roma
|0
|0
|17
|Sassuolo
|0
|0
|18
|Torino
|0
|0
|19
|Udinese
|0
|0
|20
|Venezia
|0
|0
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
INFORTUNATI9 ore ago
Cataldi in gruppo: si avvicina il ritorno a pieno regime
-
NOTIZIE8 ore ago
Flaminio, il discorso stadio va avanti: le prossime tappe
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Affare Piccoli, valzer di bomber in Serie A: Lazio a bocca asciutta