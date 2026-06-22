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Arriva la Newsletter di Lazionews.eu: tutte le news sulla Lazio direttamente nella tua email

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4 ore ago

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  • Una volta al giorno – il riepilogo serale di tutto quello che è successo in casa Lazio
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Giornalista sportiva con oltre 28 anni di esperienza nel settore, specializzata in SEO e social media marketing applicati all’informazione digitale. Per 10 anni è stata speaker radiofonica presso Radio Radio. Attualmente ricopre il ruolo di direttore responsabile di Lazionews.eu.

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