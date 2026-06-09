Gabriele Artistico ha fatto molto bene allo Spezia in Serie B. Il classe 2002, in Liguria da settembre, a fine stagione tornerà a Formello e lì la società dovrà valutare se tenerlo oppure ricederlo nuovamente in prestito.

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Calciomercato, Artistico tra Lazio e altri club: tutte le ultime

AGGIORNAMENTO 9 GIUGNO – Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’Avellino sta insistendo per Gabriele Artistico. Per il club campano è considerato uno degli obiettivi più importanti e questo potrà essere determinante per una scelta definitiva sul suo trasferimento.

AGGIORNAMENTO 8 GIUGNO – Secondo quanto riportato da Sampnews24, oltre le diverse squadre di Serie B e Serie C tra cui Modena, Avellino e Benevento, sarebbe interessata ad Artistico anche la Sampdoria. Si attendono novità dopo l’arrivo di Gattuso, che potrà scegliere se rivalutarlo o mandarlo via.

AGGIORNAMENTO 5 GIUGNO – Secondo quanto riportato da La Nuova Venezia, sul centravanti della Lazio non ci sarebbero soltanto i lagunari, ma anche l’Avellino di Alessandro Nesta. L’ex Spezia è uno dei pezzi pregiati del calciomercato di Serie B e il club biancoceleste vorrebbe piazzarlo definitivamente.

AGGIORNAMENTO 2 GIUGNO – Gabriele Artistico ha messo a segno 13 gol in Serie B con lo Spezia, attirando l’attenzione di diversi club del campionato cadetto. A contendersi il bomber di proprietà della Lazio, secondo Il Messaggero, saranno Benevento ed Avellino. Difficile se non impossibile che lo Spezia, appena retrocesso in Serie C possa riscattarlo per 3 milioni di euro. Tornerà quindi a Formello, dove resterà per poco tempo. Fabiani sta valutando le numerose proposte pervenutegli.

AGGIORNAMENTO 1 GIUGNO – Gabriele Artistico è tornato alla Lazio dal prestito in Serie B allo Spezia, con il club ligure retrocesso in Lega Pro, e ora sul calciatore ci sarebbero diversi club di B. In ultimo, come riportato dal quotidiano di Napoli Il Mattino, sarebbe spuntato fuori anche il Benevento. L’attaccante sarebbe un vecchio pallino del presidente Vigorito, che due anni fa aveva provato a prenderlo.

AGGIORNAMENTO 31 MAGGIO – Gabriele Artistico tornerà presto a Formello e insieme a lui arriverà il nuovo allenatore Gennaro Gattuso. L’attaccante proverà a dimostrare a “Ringhio” di essere pronto a giocare nella Lazio presentandosi dopo un’ottima stagione allo Spezia (anche se retrocesso), nella quale ha segnato 14 reti. Viste le difficoltà in zona offensiva della squadra biancoceleste, il nuovo allenatore potrebbe davvero prendere in considerazione l’idea di utilizzarlo.

AGGIORNAMENTO 18 MAGGIO – Come riportato da Il Secolo XIX, Gabriele Artistico, non verrà riscattato dallo Spezia e farà ritorno a Formello. Probabilmente finirà in prestito al Modena: tra i club c’è già stato un primo accordo e l’attaccante potrebbe partire prima del ritiro estivo biancoceleste. Prima però potrebbe esserci un rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2028.

AGGIORNAMENTO 5 MAGGIO – L’Avellino, come riportato da Alfredo Pedullà, starebbe seguendo con attenzione Gabriele Artistico, attualmente attaccante dello Spezia in Serie B. Al momento non ci sono trattative in corso, ma Artistico è un giocatore tanto apprezzato dalla dirigenza. Lo stesso vale per il Venezia, già sicuro della promozione in Serie A. Prima, però, bisogna aspettare il club ligure: può esercitare il riscatto del calciatore per tre milioni. In quel caso, salvo controriscatto dalla Lazio per 500mila euro, sarà il club ligure a decidere il suo futuro.

AGGIORNAMENTO 3 MAGGIO – Come riportato dal Secolo XIX, la Lazio potrebbe far tornare Gabriele Artistico (bomber che sta cercando di salvare lo Spezia con i suoi 12 gol) per farlo aggregare alla prima squadra. Ma bisogna ricordare che Lotito dovrebbe pagare 500mila euro per la contro-opzione, ovviamente sempre se il club ligure dovesse prendere l’attaccante a titolo definitivo per 3 milioni di euro.

AGGIORNAMENTO 1 MAGGIO – Gabriele Artistico continua a segnare, tenendo vive le speranze de Lo Spezia di salvarsi. Per l’attaccante di proprietà della Lazio, si tratta del tredicesimo gol stagionale, contando tutte le competizioni.

Dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori per due giornate, Artistico torna in campo e sigla il 2-2 definitivo contro il Venezia in casa. I liguri ora devono vincere lo scontro diretto in casa del Pescara, sperando che il Bari non faccia risultato a Catanzaro. La lotta per la permanenza in Serie B è accesissima.

AGGIORNAMENTO 9 MARZO – Occhio al Bologna. Come riportato dal Secolo XIX, infatti, a visionare il ragazzo al Picco c’era Sartori, direttamente dalla società felsinea. Per il ragazzo in prestito dalla Lazio, si apre un futuro ricco di possibilità.

Fino a questo momento, l’attaccante dello Spezia ha messo a segno 9 reti in 25 presenze (di cui una in Coppa Italia). I suoi gol, nel campionato cadetto, sono stati decisivi in diverse occasioni. A fine stagione il calciatore tornerà in biancoceleste e lì la società valuterà se trattenerlo oppure ridarlo nuovamente in prestito.

La situazione paradossale in attacco, in casa Lazio, con Zaccagni miglior marcatore con 3 reti e prime punte sostanzialmente assenti (Ratkov deve ancora crescere, secondo mister Sarri), Artistico potrebbe essere una soluzione interna. Per il futuro, ma non lontana dal presente.

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