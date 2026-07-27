CALCIOMERCATO LAZIO
Artistico piace, una squadra di B su di lui: ecco quale
Gabriele Artistico, attaccante di proprietà della Lazio rientrato in estate dal prestito allo Spezia, ha mercato e sembra piacere molto in Serie B. Una squadra della cadetteria, tra le candidate alla prossima promozione in Serie A, sarebbe sul centravanti biancoceleste: ecco quale.
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Calciomercato: Artistico piace al Modena in Serie B, tutti gli aggiornamenti
Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, alla corsa per il centravanti della Lazio si sarebbe inserito anche il Modena, squadra che milita in Serie B. I canarini starebbero monitorando con attenzione l’attaccante che però, riporta ancora il quotidiano, potrebbe rappresentare un investimento troppo oneroso per il club.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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