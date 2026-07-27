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Artistico piace, una squadra di B su di lui: ecco quale

Published

10 minuti ago

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Artistico Modena

Gabriele Artistico, attaccante di proprietà della Lazio rientrato in estate dal prestito allo Spezia, ha mercato e sembra piacere molto in Serie B. Una squadra della cadetteria, tra le candidate alla prossima promozione in Serie A, sarebbe sul centravanti biancoceleste: ecco quale.

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Calciomercato: Artistico piace al Modena in Serie B, tutti gli aggiornamenti

Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, alla corsa per il centravanti della Lazio si sarebbe inserito anche il Modena, squadra che milita in Serie B.  I canarini starebbero monitorando con attenzione l’attaccante che però, riporta ancora il quotidiano, potrebbe rappresentare un investimento troppo oneroso per il club.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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