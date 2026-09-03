Ex Lazio, Artistico: “Trattativa lunga. Scelto il Padova perché ha creduto veramente in me”

L’ex attaccante della Lazio Gabriele Artistico ha parlato oggi nella conferenza stampa di presentazione al Padova. Ecco di seguito le sue parole.

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La conferenza stampa di Artistico al Padova

“C’è stata una trattativa abbastanza lunga perché ho contatti con il direttore fin dalla fine del campionato scorso. Padova è una piazza molto prestigiosa con una storia che si racconta da sola. Il progetto e la presidenza mi hanno convinto subito perché hanno idee chiare e grandi ambizioni. Io sono un ragazzo molto ambizioso e un grande lavoratore. Volevo fortemente il Padova perché mi sono reso conto che ha mostrato un interesse maggiore rispetto ad altre squadre; in questo momento avevo bisogno di una società che credesse veramente in me. Il direttore ha fatto un gran lavoro e io sono felicissimo di essere qui e far parte di questo progetto”.

“Ci tenevo a ringraziare la dirigenza, il direttore e il presidente per questo investimento, di cui sono pienamente consapevole. Questo però non toglie il fatto che mi metto a completa disposizione con l’umiltà che mi ha sempre contraddistinto. Sono un lavoratore che si sveglia ogni giorno con la voglia di migliorare. È sicuramente una responsabilità, ma penso che il calcio sia un gioco di responsabilità e che la pressione ne faccia parte”.

“Con mio zio ho un bellissimo rapporto di rispetto: mi consiglia molto ed è presente nel mio percorso, ma senza mai influenzare le mie scelte personali. Anche lui, che ha vissuto in prima persona il calcio in piazze importanti come Torino o Salerno, era d’accordo sul fatto che Padova fosse la scelta migliore per me. Per quanto riguarda il mito di Totti, essendo romano tutti tendono ad accostare i giocatori di Roma a lui, ma io non ho mai fatto dichiarazioni in merito, anzi sono stato tesserato per diversi anni con la Lazio e difendo sempre i colori della maglia che indosso”.

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