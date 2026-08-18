Padova in agguato su Artistico: tutti i dettagli

Il nome di Gabriele Artistico impazza per il mercato di A e B, con Frosinone e Modena che nelle ultime settimane si sono fatte avanti; nelle ultime ore, però, anche il Padova si starebbe facendo avanti per cercare di strapparlo alla concorrenza.

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Calciomercato: anche il Padova su Artistico, tutti gli aggiornamenti

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato e giornalista di Sky Sport, per Gabriele Artistico si starebbe muovendo anche il Padova. Il club veneto sarebbe interessato all’ex Spezia, che così potrebbe nuovamente lasciare la Capitale e tornare in prestito in cadetteria. Si attendono ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.

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