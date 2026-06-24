Ascari: “Gattuso sapeva che avrebbe avuto queste difficoltà”

L’intermediario di mercato Eugenio Ascari ha parlato della futura Lazio di Gattuso ai microfoni di news.superscommesse.it.

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Le parole di Ascari sul futuro della Lazio con Gattuso in panchina.

“Lo sapeva già Gattuso che avrebbe incontrato queste difficoltà. Sarri l’anno scorso non ne era a conoscenza e la Lazio non poteva operare per nulla, Gattuso invece può operare a saldo zero ed era informato di tali problematiche. Mi sorprenderebbe se Gattuso, che lo aveva già fatto con la Fiorentina qualche anno fa, decidesse di andarsene subito. Sarebbe strano si ripetesse una cosa del genere perché certe problematiche della società biancoceleste erano di dominio pubblico”.

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