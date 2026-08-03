Laziali e ascolani uniti in un solo grido: il messaggio è forte e chiaro

Tremila tifosi della Lazio si sono presentati allo stadio Del Duca per sostenere i ragazzi di Gattuso nella quarta amichevole pre campionato contro l’Ascoli: è lo specchio della stagione che sta per iniziare, Olimpico vuoto e trasferte piene d’amore e di partecipazione.

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Invasione di tifosi ad Ascoli: tremila laziali per l’ennesimo atto d’amore

Dopo tre amichevoli inspiegabilmente a porte chiuse, i tifosi della Lazio hanno potuto assistere ad un match della squadra biancoceleste in quel di Ascoli, allo stadio Del Duca, dove sono stati accolti dai supporter di casa, legati da un’amicizia di lunga data. I rappresentati della tifoseria laziale prima del match si sono recati sotto la curva ascolana per un saluto.

Cori in simbiosi per gran parte della gara, striscioni emblematici sugli spalti “Dove sono ascolani e laziali… l’onore incontra se stesso“. Quello che probabilmente ha catturato maggiormente l’attenzione era esposto nella curva bianconera “La maglia appartiene al suo popolo.. avanti laziali fino alla libertà”. Una manifestazione di solidarietà totale fra le due tifoserie che ha toccato l’apice quando poco prima del fischio di inizio tutto lo stadio ha intonato “I Giardini di marzo” di Lucio Battisti, colonna sonora delle partite di entrambe le squadre. Brividi forti per chi aveva la fortuna di essere lì.

Il messaggio alla società dei tifosi della Lazio è forte e deciso

Fa rumore il fatto che la tifoseria ascolana abbia messo a referto quasi novemila abbonamenti in Serie B, mentre la Lazio non può vantarne nemmeno la metà. Qualcuno pensava che il vento della protesta si potesse affievolire con l’imminente inizio della nuova stagione, ma le cose non sono assolutamente cambiate.

La voglia di sostenere questi colori rimane comunque intatta, come dimostra l’esodo di ieri sera, che si riproporrà durante tutto l’anno nelle trasferte che attenderanno i capitolini in campionato. Anche la squadra percepisce il sacrificio dei propri supporter, capitan Zaccagni ha portato i suoi compagni sotto il settore occupato dai laziali per un doveroso saluto. È stata una festa d’amore ad Ascoli, un’emozione che prescinde da qualsiasi risultato in campo.

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