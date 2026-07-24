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Ascoli-Lazio, biglietti in vendita per l’amichevole: ecco quando usciranno
Fine settimana di calcio per la Lazio che domenica sera tornerà in campo per l’amichevole con il Flaminia prima di alzare l’asticella e affrontare Frosinone e Ascoli, proprio la società bianconera ha da poco ufficializzato che stanno per essere messi in vendita i biglietti del match.
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Amichevole Ascoli-Lazio, le informazioni sui biglietti
Il match si giocherà ad Ascoli domenica 2 agosto a partire dalle 20:45. Il club ospitate ha annunciato che i biglietti saranno disponibili da martedì 28 luglio: “Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica che la chiusura della seconda fase della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2026/27 è stata anticipata alle ore 16:00 di lunedì 27 luglio. La decisione è stata assunta al fine di evitare possibili disagi e code presso i punti vendita Ticketone, in considerazione dell’apertura, prevista per martedì 28 luglio, della vendita dei biglietti per l’amichevole Ascoli-Lazio, in programma il prossimo 2 agosto”.
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