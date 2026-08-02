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Stasera si gioca Ascoli Lazio: chi ha convocato Gattuso
Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, ha diramato la lista dei convocati che affronteranno l’Ascoli in serata, in un’amichevole precampionato nella quale il tecnico sembra determinato a provare una formazione più vicina a quella tipo che vedremo durante il campionato.
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I convocati di Gattuso per Ascoli Lazio
Mancano poche ore all’amichevole di oggi, 2 agosto, contro l’Ascoli, e il tecnico biancoceleste ha reso noti i convocati per il amtch: saranno assenti Patric, Gigot, Nuno Tavares, Pellegrini, Cataldi e Isaksen, i quali non sono al meglio.
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;
Difensori: R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Marusic, Pedraza, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Galassi, Przyborek, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Artistico, Cancellieri, Dia, Noslin, Ratkov, Sana Fernandes, Serra, Zaccagni.
Redazione Lazionews.eu
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