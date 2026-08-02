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Stasera si gioca Ascoli Lazio: chi ha convocato Gattuso

Published

4 ore ago

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Mattia Zaccagni

Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, ha diramato la lista dei convocati che affronteranno l’Ascoli in serata, in un’amichevole precampionato nella quale il tecnico sembra determinato a provare una formazione più vicina a quella tipo che vedremo durante il campionato.

Leggi anche: “Cancellieri: per la sua cessione si complica la pista Celtic

I convocati di Gattuso per Ascoli Lazio

Mancano poche ore all’amichevole di oggi, 2 agosto, contro l’Ascoli, e il tecnico biancoceleste ha reso noti i convocati per il amtch: saranno assenti Patric, Gigot, Nuno Tavares, Pellegrini, Cataldi e Isaksen, i quali non sono al meglio.

Portieri: Mandas, Motta, Renzetti; 

Difensori: R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Marusic, Pedraza, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Galassi, Przyborek, Rovella, Taylor;

Attaccanti: Artistico, Cancellieri, Dia, Noslin, Ratkov, Sana Fernandes, Serra, Zaccagni.

Redazione Lazionews.eu

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