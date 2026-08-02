Questa sera Ascoli-Lazio: prevista grande affluenza tra i tifosi biancocelesti, il dato

In occasione dell’amichevole che si terrà questa sera tra Ascoli e Lazio, è previsto un esodo da parte dei tifosi biancocelesti che come riportato da Il Corriere dello Sport saranno presenti in massa.

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Grande affluenza al Del Luca per Ascoli-Lazio

Al di là delle difficoltà tra mercato a saldo zero e dissidi con la società, questa sera allo Stadio Del Luca, i supporters biancocelesti accorreranno in massa per assistere all’amichevole della squadra di Sarri contro l’Ascoli. Secondo quanto riportato dal quotidiano infatti saranno presenti sugli spalti circa 2.000 laziali (per l’occasione il numero di tagliandi disponibili per il settore ospiti è stato aumentato rispetto ai consueti 565). Gli spettatori totali saranno 11.500, ovvero l’impianto sarà sold out.

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