Ascoli-Lazio, giro di campo per i tifosi

Poco prima della sfida del Del Duca tra i padroni di casa dell’Ascoli e la Lazio, i tifosi di entrambe le squadre si sono concesse un rituale davvero insolito nel calcio di oggi e hanno fatto insieme un giro di campo. Bella iniziativa da parte delle due tifoserie.

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Il giro di campo dei tifosi prima di Ascoli-Lazio

In nome di un’antico gemellaggio, alcuni esponenti delle tifoserie di Ascoli e Lazio hanno approfittato di questo incontro per calpestare insieme il terreno di gioco del Del Duca. Una bella sfilata per entrambe le tifoserie, soprattutto per quella biancoceleste che continua a vivere il suo momento più complicato. Nonostante questo, e il caldo estivo, numerosissimi tifoso della Lazio hanno deciso di seguire la squadra lontano dalla Capitale, cosa che succederà anche durante la stagione regolare.

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