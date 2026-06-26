CALCIOMERCATO LAZIO
Dalla Spagna: “Interesse della Lazio per Asencio”
La Lazio è chiamata a rinforzare il reparto difensivo; fra i nomi monitorati, ci sarebbe anche quello di Raul Asencio, classe 2003 del Real Madrid.
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Asencio – Lazio, i biancocelesti monitorano la situazione
Secondo quanto ripreso dai media spagnoli, la Lazio starebbe monitorando e avrebbe avviato i contatti per sondare le possibilità di portare in biancoceleste Raul Asencio, difensore classe 2003 del Real Madrid, per rinforzare il proprio reparto arretrato. Si profila un’operazione simile a quella che ha portato Mario Gila nella Capitale?
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