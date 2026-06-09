Asp – Lazio, il giovane del Bayern Monaco nel mirino dei biancocelesti

Prosegue il calciomercato della Lazio che cerca giovani talenti per arricchire il bagaglio a disposizione dell’allenatore Gennaro Gattuso: nel mirino sarebbe finito Jonathan Asp, trequartista danese di proprietà del Bayern Monaco perfetto per il 4-2-3-1 di Ringhio.

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Calciomercato Lazio, avviati i contatti per Asp del Bayern Monaco: le ultime

Secondo quanto riportato dal portale danese Bold, avrebbero avuto inizio i primi contatti fra la Lazio e il Bayern Monaco per Jonathan Asp. Il giovane trequartista danese classe 2006 ha trascorso l’ultima stagione in Svizzera, in forza al Grasshoppers, dove si è messo in mostra con 9 gol e 6 assist in 40 apparizioni. Nonostante le prime sensazioni positive, si registra un’ampia concorrenza proveniente dalla Francia, Inghilterra, Germania e Svizzera.

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