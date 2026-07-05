Asse Lazio Fiorentina, idea Gudmundsson: possibile un nuovo scambio?

Rimane bollente l’asse fra la Lazio e la Fiorentina sul mercato: oltre ai nomi di Mandas, Tavares, Piccoli e Comuzzo, attenzione a Gudmundsson, vecchio pallino dei biancocelesti.

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L’asse di mercato fra Lazio e Fiorentina si fa incandescente, ai biancocelesti piace Gudmundsson.

Cercato in tempi non sospetti, anche quando militava al Genoa, Albert Gudmundsson è sempre stato un giocatore che la Lazio ha seguito da vicino. Gattuso ha bisogno di un trequartista affidabile e che abbia il senso del gol. Dopo due stagioni altalenanti alla Viola, il classe 1997 islandese, potrebbe cercare nuovi stimoli altrove.

La Fiorentina apprezza da tempo sia Mandas che Tavares, non è quindi impossibile che ci si possa sedere al tavolo per un eventuale scambio fra i due club. Tra l’altro le valutazioni di questi calciatori si avvicinano molto. C’è una forbice che oscilla fra i 15 e i 20 milioni di euro. Pare che il ds Fabiani sia molto più attirato dal numero dieci del club toscano piuttosto che da Zaniolo, altro fantasista entrato nelle mire della Lazio.

Paratici non ritiene Gudmundsson incedibile e non disdegnerebbe liberarsi di un ingaggio pesante (3,5 milioni lordi). Proprio questo potrebbe essere uno degli ostacoli più difficili da superare per il club biancocelesti, alle prese con una drastica riduzione del monte stipendi.

di Marco Fabio Ceccatelli

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