Caos Flaminio, molte associazioni al Campidoglio: “Fateci vedere il progetto di Lotito”

Lo studio di fattibilità della Lazio relativo al progetto Flaminio va pubblicato online ed è in tal senso che, decide di associazioni, stanno incalzando il Campidoglio nel vedere il progetto di Lotito. Tra queste figurano le associazioni CarteinRegolano e altre.

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La richiesta delle associazioni al Campidoglio nel vedere il progetto di Lotito

Ecco la nota di varie associazioni indirizzata al Campidoglio: “Nella sezione dedicata del sito di Roma Capitale sono disponibili per la consultazione della cittadinanza solo i documenti e gli atti prodotti dalle amministrazioni coinvolte e le osservazioni pervenute da associazioni e cittadini, mentre non è consultabile lo Studio di Fattibilità presentato dalla S.S. Lazio, né le integrazioni prodotte dal proponente in seguito alle richieste degli enti”. Tra le osservazioni pubblicate compaiono quelle di CittadinanzaAttiva e Federsupporter, oltre a quelle di un privato cittadino.

E ancora. “Facciamo presente che in occasione della conferenza dei servizi preliminare per il progetto della AS Roma a Pietralata, iniziata il 4 novembre 2022, dopo un’analoga richiesta al dipartimento Urbanistica, il 15 dicembre successivo lo Studio di Fattibilità era stato reso disponibile sul sito di Roma Capitale, un mese prima della conclusione della conferenza dei servizi”, evidenziano associazioni come Bianchi Bandinelli, Federsupporter, la fondazione Pierluigi Nervi Project e il WWF di Roma e dell’ area metropolitana.

La richiesta di trasparenza al Campidoglio

“Si richiede la tempestiva pubblicazione dello Studio di fattibilità e l’avvio di un confronto democratico con la cittadinanza, in particolare con gli abitanti dei quartieri limitrofi l’intervento proposto. Si chiede anche l’indizione di un’assemblea pubblica sul territorio”.

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