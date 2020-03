Tempo di lettura: < 1 minuto

ACERBI SOCIAL ASTORI – E’ un giorno triste per il calcio. Oggi ricorre la tragica scomparsa di Davide Astori. Il mondo del calcio ha voluto ricordarlo, e anche tra i giocatori biancocelesti qualcuno ha voluto omaggiare l’ex giocatore della Fiorentina. Francesco Acerbi, il difensore della Lazio, attraverso il suo profilo Instagram, lo ha ricordato con una foto che lo ritrae in compagnia della moglie e della figlia. “Mi piace ricordarti così, con la gioia più grande che la vita potesse regalarti”. A fargli eco anche Ciro Immobile, che in un’Instagram stories ha scritto: “Ti mando un abbraccio, ovunque tu sia…grande capitano”, frase accompagnata da una foto di Astori.

