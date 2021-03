Tempo di lettura: < 1 minuto

ATALANTA GASPERINI CHAMPIONS LEAGUE – Dopo la sosta per le nazionali tornerà la Serie A. Al termine del campionato mancano appena 10 partite, nelle quali le squadre dovranno dare tutto per raggiungere i propri obiettivi. Gian Piero Gasperini ha rilasciato un’intervista all’Eco di Bergamo ed ha parlato della corsa Champions della sua Atalanta.

Atalanta, intervista Gasperini: sulla corsa Champions

“Per un motivo o per l’altro, diamo fastidio un po’ a tutti. Per quelle davanti siamo degli intrusi, per quelle dietro un’occasione di rivalsa. Champions o Coppa? L’Atalanta gioca per tutto. Ma se proprio devo scegliere preferisco tornare in Champions League. L’Inter è andata, il Milan è a +4 e non sono pochi, la Juve è lì, il Napoli ora è accreditato, le romane sono un pericolo. E noi lì, tra tante corazzate mediatiche”.

