ATALANTA GASPERINI – Sabato 7 marzo alle ore 18, la Lazio affronterà l’Atalanta al Gewiss Stadium. L’allenatore degli orobici, Gian Piero Gasperini ha parlato così dei biancocelesti ai microfoni di Sky Sport e Radio 1.

Le parole di Gasperini sulla corsa scudetto

“Noi perdiamo qualche partita di troppo. Giocare per lo scudetto bisogna fare 85-90 punti. Io cerco di portare la squadra ogni anno un po’ più in su. Siamo passati dai 72 punti del primo anno, al quarto e al terzo posto. Per lottare per lo scudetto servirebbe altro. Juve, Inter, Lazio e se volete anche il Napoli hanno la continuità e il fattore campo superiore al nostro”.

Atalanta-Lazio

“Se dobbiamo giocare lunedì sera possiamo farlo, poi martedì andiamo a Valencia. Tanto per noi conta di più la gara con la Lazio, in Champions se va bene ok se non ci torniamo il prossimo anno. In questo momento è necessario fare squadra, posso mettere la disponibilità mia e della mia squadra per cercare di venire fuori da questo momento”.

