GIAN PIERO GASPERINI ATALANTA – Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, durante la conferenza stampa odierna è intervenuto per parlare delle ultime giornate di campionato. Il tecnico sostiene che il secondo posto sia da giocare, con l’Atalanta che ha il destino nelle proprie mani. Di seguito le sue parole.

Le parole di Gasperini

“Siamo arrivati alle ultime due giornate e siamo padroni del nostro traguardo finale: vincendole entrambe (Parma e Inter, ndr) saremmo secondi. Stiamo già pensando allo scontro in Champions col PSG, ma il modo migliore per arrivarci è essere concentrati e attenti nel finale di campionato. Il Parma è un’ottima squadra, è stata anche in corsa per l’Europa: l’importante è l’interpretazione delle gare. La condizione crescerà nelle prossime settimane”.

La squalifica contro il Milan

“Mi è mancato parecchio il campo contro il Milan, anche se avrei da ridire sulle modalità della squalifica: non è stato un episodio giudicato in modo equo. Comunque una gran partita, con un risultato che ci lascia in corsa per il secondo posto”.

