ATALANTA LAZIO RADU – La Lazio è uscita sconfitta per 3-2 dalla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Dopo un primo tempo giocato ad alti ritmi, la squadra di Simone Inzaghi ha mostrato stanchezza, cedendo nella ripresa alla freschezza atletica degli avversari. Serata difficile anche per Stefan Radu, chiamato a contrastare le scorribande di Malinovskyi e Hateboer. Il centrale rumeno, sostituito al minuto 76 per un affaticamento muscolare, è stato sottoposto a fine gara al test antidoping. Nessuna preoccupazione, soltanto una formalità. Il tutto è stato segnalato dal dott. Ivo Pulcini tramite un post su Instagram.

