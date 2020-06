Tempo di lettura: < 1 minuto

ATALANTA LUCA PERCASSI – Luca Percassi, DS dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine del match per commentare la prestazione della propria squadra. Di seguito le sue parole.

Atalanta-Lazio

Sono stupito per la vittoria. Questa squadra non smette mai di meravigliarmi. Abbiamo avuto due partite ravvicinate dopo un periodo molto particolare, soprattutto per la nostra città, ma c’è stata grande professionalità da parte di tutti e lo si vede dai risultati in campo. I ragazzi hanno lavorato bene durante la sospensione del campionato e le prestazioni ne sono la prova.

Il documentario su Bergamo e il prosieguo della stagione

Il documentario sulla nostra città è stato davvero toccante e sono commosso. Le prestazioni di questa squadra speriamo possano dare delle soddisfazioni ad una popolazione che ha sofferto molto in questo periodo. Questo per noi è un periodo fortunato. C’è una competizione elevata e siamo contenti di quello che stiamo facendo. Dobbiamo continuare in questo modo.

