Tempo di lettura: < 1 minuto

ATALANTA ZAPATA – La Lazio si prepara alla ripresa della Serie A. Ad ospitare i biancocelesti sarà l’Atalanta di Duvan Zapata che, ai microfoni della radio ufficiale dei bergamaschi, si è detto carico per ricominciare.

Le parole di Zapata

“Ora che abbiamo una data per la ripresa della Serie A sono carico, vogliamo toglierci nuove soddisfazioni. Ci stiamo preparando bene per affrontare tutte le partite che mancano con un buon livello. Provo un grandissimo orgoglio per quanto abbiamo fatto, in quest’anno e mezzo abbiamo raggiunto degli obiettivi importanti ma dobbiamo continuare così per arrivare a tutti i traguardi che ci siamo posti”.

