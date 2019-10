ZAPATA INFORTUNIO ATALANTA – Duvan Zapata non potrà giocare il match di campionato contro la Lazio. La certezza ancora non c’è, ma la possibilità che l’attaccante possa scendere in campo sabato prossimo all’Olimpico è davvero molto bassa. Il bomber dell’Atalanta si è fermato ieri durante il match della sua Colombia contro il Cile. In attesa degli esami medici, la sensazione è che il giocatore possa aver accusato uno stiramento all’adduttore della gamba destra. Lo stesso Zapata ha provato a spiegare come si sente ai media in patria.

Zapata sull’infortunio

“Non mi ero mai infortunato calciando in porta. Ai tempi della Sampdoria avevo avuto un problema simile, ma all’altra gamba. Fortunatamente lo staff medico mi ha fermato in tempo: ora sto bene ma non posso forzare il muscolo correndo, camminando non ho sentito dolore. Spero non sia nulla di grave”.