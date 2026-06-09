Attacco Lazio, Ratkov più un bomber vero

La “patata bollente” Ratkov, mai considerato da Sarri, passa nelle mani di Gennaro Gattuso: la società chiederà al tecnico di provare a valorizzare il centravanti serbo nell’attacco della Lazio, ma serve comunque un vero bomber per ovviare al problema del gol, che ha condizionato l’ultima stagione biancoceleste.

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Ratkov può tornare in auge nel prossimo attacco della Lazio targata Gattuso?

La Lazio ha speso 13 milioni per Ratkov nel calciomercato di gennaio, pur non essendo il serbo un profilo richiesto, né tantomeno conosciuto da Sarri, come affermato senza peli sulla lingua dallo stesso tecnico. L’esborso economico per una società come quella di Lotito è stato importante. È normale dunque chiedersi se l’ex Salisburgo possa rientrare in gioco con l’arrivo di Gattuso sulla panchina biancoceleste. Ratkov, come tanti altri, saranno valutati dal mister in ritiro.

La situazione dell’attacco della Lazio: serve un bomber vero, Ratkov può essere rilanciato.

Con Maldini destinato a tornare all’Atalanta, con Dia e Noslin in bilico, per il Corriere dello Sport paradossalmente si potrebbe proprio ripartire da Ratkov, che non ha mai avuto grosse chance nel corso della stagione appena trascorsa. Il gigante serbo ha solo 22 anni e in Austria aveva mostrato un fiuto del gol invidiabile. Ha delle caratteristiche precise, può favorire il gioco in profondità tanto caro a Gattuso.

Non può bastare il rilancio di Ratkov per dare ossigeno all’abulico attacco biancoceleste. Urge portare a Formello un bomber da doppia cifra. Tanto è vero che nei quattro profili richiesti da Ringhio, c’è senza dubbio un attaccante di razza. Se Sarri puntava a giocatori tipo Raspadori, Gattuso ha mostrato in Nazionale di poter giocare anche con due punte pesanti (Kean e Retegui). La Lazio ha siglato appena 41 gol in 38 partite quest’anno, un bilancio che è bastato appena per rimanere nella parte sinistra della classifica.

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