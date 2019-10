LAZIO CELTIC EUROPA LEAGUE – Mentre all’Olimpico Lazio e Atalanta regalavano spettacolo e colpi di scena con un incredibile 3-3, in Scozia, precisamente a Glasgow, al Celtic Park, i padroni di casa domavano il Ross County con un netto e sonoro 6-0. Un messaggio chiaro e deciso, come riporta il Corriere dello Sport, che i ragazzi di Lennon hanno voluto lanciare ai biancocelesti.

Una roccaforte

L’avversario di ieri non era certo irresistibile, ma il Celtic in casa ha dimostrato che sa solo vincere. 4 su 4 in campionato e successi anche in Europa, sia nella fase a gironi che in quella preliminare. Insomma, una vera e propria roccaforte che Immobile e compagni dovranno riuscire ad espugnare per continuare il cammino europeo.

Multietnico

Dieci nazionalità diverse, su 14 giocatori scesi in campo, rappresentati nella gara di ieri contro il County. Su tutti spicca il francese Odsonne Edouard, il bomber di questa squadra, sul quale aveva messo gli occhi in estate proprio il ds Tare. Ora per l’ex PSG c’è la corte di mezza Europa, comprese le big.