AURONZO DI CADORE | Giorno 15 – Finita la seduta pomeridiana

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO AURONZO ALLENAMENTI – 24 luglio 2021. È il quindicesimo giorno di ritiro per la Lazio nel paradiso di Auronzo di Cadore. Oggi la squadra, dopo l’amichevole contro la Triestina, riprende regolarmente gli allenamenti alle 10:30 e alle 17:45. Segui live con Lazionews.eu le sedute dei biancocelesti.

Allenamento pomeridiano

AGGIORNAMENTO ORE 18.55 – Si conclude la seduta pomeridiana.

AGGIORNAMENTO ORE 18.50 – Finisce ora la partitella: vincono gli arancioni grazie al gol di Muriqi.

AGGIORNAMENTO ORE 18.35 – Inizia la partitella a campo ridotto: mister Sarri risparmia Milinkovic, Leiva, Luiz Felipe, Radu e Luiz Felipe. Al loro posto Durmisi, Maistro, Shehu, Bertini e Andrè Anderson.

AGGIORNAMENTO ORE 18.10 – La squadra svolge degli esercizi di costruzione della manovra a partire dalla linea di difesa fino ad arrivare alla conclusione in porta.

AGGIORNAMENTO ORE 17.50 – La squadra prosegue l’allenamento con un lavoro atletico.

AGGIORNAMENTO ORE 17.40 – Iniziata la seduta pomeridiana di allenamento: alcuni giocatori si riscaldano con un torello.

Allenamento mattutino

AGGIORNAMENTO ORE 11.30 – Si è conclusa la seduta d’allenamento. Anche oggi tanti tifosi allo “Zandegiacomo”: appuntamento a questo pomeriggio alle 17.45.

AGGIORNAMENTO ORE 11:10 – I portieri iniziano a lavorare con i preparatori. Per il resto della squadra si corre dai due estremi del campo. I calciatori sono divisi in gruppi.

AGGIORNAMENTO ORE 10:50 – I giocatori biancocelesti fanno ora il proprio ingresso in campo.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30 – Prende il via l’allenamento dei biancocelesti. I giocatori, prima di entrare in campo, stanno svolgendo la prima fase della seduta odierna in palestra.