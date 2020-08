Tempo di lettura: 2 minuti

AURONZO 2020 RITIRO LAZIO GIORNO 4 – La Lazio ha sostenuto l’allenamento mattutino. Dopo il consueto riscaldamento, i calciatori hanno svolto sei ripetute da un chilometro per poi fermarsi a recuperare nelle vasche ghiacciate e nelle acque del lago di Santa Caterina. La squadra si ritroverà nella giornata di domani per continuare la preparazione. Questo pomeriggio, infatti, non sono previsti allenamenti. Ad assistere alla sessione odierna ci sono stati una cinquantina di tifosi. Lazionews.eu segue live il ritiro della Lazio da Auronzo.

Auronzo giorno 4: l’allenamento della Lazio

AGGIORNAMENTO ORE 20 – Pomeriggio di relax per i biancocelesti. Acerbi, Parolo e Lazzari hanno approfittato della pausa concessa da Inzaghi per visitare il Lago di Misurina.

AGGIORNAMENTO ORE 12 – La Lazio ha terminato la seduta. La squadra riprenderà gli allenamenti domani.

AGGIORNAMENTO ORE 11:20 – Alcuni giocatori si sono immersi nelle acque del lago di Santa Caterina per recuperare dalla corsa. Gli altri hanno preferito andare a svolgere il percorso antinfiammatorio nelle vasche ghiacciate al campo.

AGGIORNAMENTO ORE 10:35 – La squadra sta lavorando sulla corsa. I giocatori svolgeranno sei ripetute da un chilometro.

AGGIORNAMENTO ORE 10:15 – Reina e Leiva sono entrati in palestra. Gli altri hanno iniziato un lavoro propriocettivo.

AGGIORNAMENTO ORE 10:05 – La Lazio ha iniziato un lavoro posturale a terra. Nel frattempo con Grigioni si riscaldano i portieri Strakosha, Adamonis e Alia. Reina e Leiva per ora assistono alla seduta dalla panchina.

AGGIORNAMENTO ORE 9:55 – I giocatori sono in campo pronti ad iniziare l’allenamento. Inzaghi sta ultimando gli ultimi preparativi con Farris.

RITIRO LAZIO AURONZO 2020

