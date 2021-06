Austria, Arnautovic: “Può succedere di tutto. Non abbiamo paura dell’Italia…”

- Advertisement -

AUSTRIA ARNAUTOVIC – Meno di 48 ore al fischio d’inizio di Italia–Austria. Gli Azzurri, dopo aver dominato il girone, arrivano al match da favoriti sulla carta. La squadra di Franco Foda, però, nel corso della prima fase ha dato filo da torcere a team decisamente più blasonati. A confermare lo spirito battagliero dei suoi ci ha pensato Marco Arnautovic che ha presentato la partita ai microfoni di Uefa.com.

Le parole dell’ex Inter

“L’Italia ha un posto speciale nel mio cuore. Ho giocato nell’Inter, anche se purtroppo non ho avuto molto spazio. Ho potuto imparare molto da gente come Crespo, Ibrahimovic, Adriano e Mourinho. Sono ancora in contatto con José. Quello che Bonucci e Chiellini hanno ottenuto insieme è incredibile ma non ha paura di loro Non abbiamo timore dell’Italia. In 90 minuti può succedere di tutto. Giocare a Wembley sarà fantastico, ma non andiamo lì solo per dare un’occhiata allo stadio, andiamo lì per vincere la partita. Sarà un grande evento ma non ci lasceremo influenzare da questa cosa. È una partita importantissima per ogni giocatore. Sembra possa finire male quando ti dicono che nessuno segna all’Italia da undici partite, ma non ci deve importare: giocheremo contro una squadra eccezionale, di livello mondiale, le cui statistiche dicono tutto. Ma è una partita e non dobbiamo temerla”.