Austria, Foda: “L’Italia ha convinto dall’inizio. Dobbiamo stare attenti”

ITALIA AUSTRIA FODA – Questa sera l’Italia scenderà in campo contro l’Austria per disputare l’ottavo di finale valido per Euro2020. Nella giornata di vigilia del match è intervenuto in conferenza stampa il CT austriaco Franco Foda.

La conferenza stampa di Foda

“La squadra ha fatto qualcosa di spettacolare, ora vogliamo passare ai quarti. Vorremmo andare a Monaco di Baviera, siamo molto fiduciosi. Siamo concentrati e pronti. L’Italia ha convinto dall’inizio, è forte anche in transizione. Dobbiamo stare attenti a non fare errori quando ripartiamo da dietro. Penso che gli Azzurri siano stati la squadra più convincente: anche nella terza gara, dove ha cambiato, ha giocato bene. E’ un’insidia. E’ un peccato non esserci allenati a Wembley, il fatto che non ci siano tifosi. L’Italia ha rispetto per noi, sono certo: ci avranno analizzati. Giochiamo bene. E’ difficile valutare le nostre chances ma anche col 10% puoi fare tanto”.