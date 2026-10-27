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Autogrill Badia al Pino: merce coperta da teli all’arrivo dei tifosi laziali (VIDEO)

Published

1 ora ago

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Autogrill Badia al Pino merce coperta tifosi Lazio

All’autogrill di Badia al Pino, sull’A1, lo stesso nel quale morì il povero Gabriele Sandri, la merce esposta è stata ricoperta con dei teli all’arrivo dei tifosi laziali. La motivazione, però, non è chiara.

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Merce coperta da teli all’Autogrill di Badia al Pino all’arrivo dei tifosi laziali

Così scrive Radio Radio: “Merce coperta da teli all’arrivo dei tifosi della Lazio: generi alimentari, prodotti di ogni tipo, perfino gli scaffali dei peluche.

Succede all’Autogrill di Badia al Pino, sull’A1, lo stesso luogo dove l’11 novembre 2007 morì Gabriele Sandri, un’area di servizio abitualmente frequentata dai tifosi biancocelesti. Questa mattina, in viaggio verso Reggio Emilia per la partita di stasera, alcuni di loro ci hanno inviato questo video. “Abbiamo chiesto panini o tramezzini, ci è stato detto che non si poteva”. È lo sfogo di chi ha girato le immagini.

Abbiamo chiesto un commento ad Autogrill, che al momento non ha risposto”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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