NAZIONALE LEGGENDE AZZURRE – Sta prendendo forma la Nazionale ‘Azzurri Legends’, una squadra che rappresenterà il calcio italiano nel mondo in una serie di iniziative benefiche. 24 i nomi in lista, come riporta il sito ufficiale della FIGC, tra cui anche cinque ex biancocelesti: Angelo Peruzzi, attuale Club Manager capitolino, Luigi Di Biagio, Stefano Fiore, Giuliano Giannichedda e Fabrizio Ravanelli.

I nomi in lista

“Dopo Cannavaro, Pirlo, Totti, Gattuso e Zambrotta, le prime cinque Leggende svelate nei giorni scorsi, va definendosi la rosa degli ‘Azzurri Legends, si aggiungono due Campioni del Mondo di Germania 2006, Angelo Peruzzi e Marco Amelia, pronti a comandare una difesa in cui il veterano è il classe ’59 Pietro Vierchowod, con Fabio Grosso, Cristian Zaccardo, e tre terzini di spinta come Christian Panucci, Moreno Torricelli e Federico Balzaretti. A centrocampo un altro reduce della notte di Berlino, Simone Perrotta, va a formare un reparto di assoluto valore con Luigi Di Biagio, ex tecnico dell’Under, Massimo Ambrosini, Stefano Fiore, Damiano Tommasi, Giuliano Giannichedda e Angelo Di Livio. Al capocannoniere di Italia ’90, Totò Schillaci, e a due protagonisti del Mondiale tedesco, Francesco Totti e Luca Toni, si aggiunge in attacco ‘Penna Bianca’ Fabrizio Ravanelli. A coordinare la Nazionale delle Leggende Azzurre è un altro Campione del Mondo del 1982, Antonio Cabrini, nello staff della struttura del Club Italia che si occupa della promozione delle attività agonistiche, ma anche di attività educative nelle scuole, di responsabilità sociale, coinvolgendo i calciatori e le calciatrici che, nel corso della loro carriera sportiva, hanno vestito per almeno una volta la maglia della Nazionale. Attraverso la sfida con la Germania, la Nazionale delle Leggende contribuirà anche alla raccolta fondi per programmi di sostegno ad ex calciatori in difficoltà.”