NEWS DELLA GIORNATA – Secondo giorno di ritiro a Marienfield, dove gli uomini di Inzaghi sono scesi in campo per una doppia seduta: clicca qui per il report degli allenamenti. Il mister piacentino chiede il massimo ai suoi ragazzi, con i quali ripartirà dal 3-5-2: le frecce saranno Lazzari e Jony.

BADELJ – Milan Badelj torna ufficialmente alla Fiorentina, in prestito fino al 2020. Nella conferenza stampa a Firenze, il croato ha parlato del suo anno alla Lazio, ammettendo: “Ho fallito io.“

CALCIOMERCATO – Spunta un nuovo nome per la difesa, Cataldi confermato vice–Leiva. Ancora in fase di stallo la situazione legata a Milinkovic Savic, con il mercato inglese prossimo alla chiusura: qualora il serbo dovesse restare, la società biancoceleste potrebbe proporgli il rinnovo. Con le cessioni di Neto e Jordao, la Lazio ha fatto cassa: che plusvalenza! Intanto Caicedo finisce nel mirino di un club greco, Wallace in uscita con il Wolverhampton in pressing.

IL RESTO DELLE NEWS – Romulo torna a parlare di Lazio, il giovane Baic brilla con la Primavera.

Alessandra Marcelli