LAZIO MERCATO – Con il campionato fermo per l’emergenza Coronavirus, in casa Lazio si comincia a ragionare in ottica mercato. Mentre il Barcellona starebbe pensando a Luiz Felipe, sono diversi i giocatori che potrebbero rientrare a Formello quest’estate per fine prestito.

Situazione rientri a Formello

Come riporta il Corriere dello Sport, Milan Badelj con ogni probabilità non sarà riscattato dalla Fiorentina (il diritto è fissato a 5 milioni. Il croato fatica a trovare spazio e nel 2020 ha vestito la maglia da titolare soltanto in una occasione. Wallace è stato parcheggiato al Braga da Jorge Mendes. Il diritto di riscatto del brasiliano è fissato a 15 milioni ma il difensore sta vivendo una stagione difficile, tormentata dagli infortuni. Infine, a Formello dovrebbe “rientrare” Fabio Maistro. Il classe 1998 infatti, sta vivendo un’ottima stagione alla Salernitana e se il club campano non dovesse salire in Serie A, molto probabilmente verrà testato da Inzaghi nel ritiro estivo.

