Settore giovanile Lazio, arriva Bagordo dall’Empoli

Il centrocampista classe 2008 Cristian Bagordo lascia l’Empoli e si trasferisce nel settore giovanile della Lazio.

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Il talentuoso centrocampista Cristian Bagordo passa dall’Empoli al settore giovanile della Lazio.

Il giovane calciatore ha confermato il trasferimento con un post sul suo profilo social, che riportiamo di seguito.

“Cara Empoli…

Sono arrivato a Monteboro che i parastinchi mi arrivavano alle ginocchia e il borsone era più grande di me. Oggi, dopo 12 anni, varco quel cancello per l’ultima volta e faccio fatica a trattenere l’emozione.

L’Empoli per me non è stata solo una scuola calcio, è stata la scuola della vita. Qui ho imparato a esultare per un compagno come se avessi segnato io, a capire che il lavoro duro paga sempre. Dodici anni di corse su questi campi, di sogni sussurrati negli spogliatoi e di quella maglia azzurra che è diventata, col tempo, una seconda pelle.

Voglio ringraziare ogni allenatore, ogni magazziniere, ogni tutor e ogni compagno di squadra che ho incrociato in questo lungo viaggio. Se oggi sono pronto a sfidare nuove avventure, è perché voi mi avete insegnato a non aver paura. Grazie Empoli, mi hai cresciuto come un figlio. Non ti dimenticherò mai.

con le lacrime agli occhi.

Bago”.

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