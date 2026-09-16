Baiocchini: “Icardi era vicino alla Lazio, ecco cosa è successo”

Il giornalista di Sky Sport Manuele Baiocchini ai microfoni di Radio Laziale ha chiarito la situazione di Mauro Icardi in ottica Lazio.

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Le parole di Baiocchini sulla trattativa Icardi Lazio.

“Io non vedo possibilità che Mauro Icardi vesta la maglia della Lazio. Credo che sia una situazione conclusa: la Lazio ha deciso di non procedere, di andare avanti. Il giocatore ha dato disponibilità alla Lazio per intavolare una trattativa per finalizzare il trasferimento. Da quello che mi risulta le parti erano vicine. Il Costo del Lavoro Allargato ha fatto rallentare la Lazio, a questo ci si aggiungono anche le riflessioni di Gattuso. Inserire un contratto importante come quello di Icardi potrebbe essere problematico in vista del mercato di gennaio.

La Lazio poteva proporre un contratto annuale con opzione facile per il rinnovo per una seconda. E a Icardi andava bene. Gattuso, però, per il suo gioco ha bisogno di altro. Con Pinamonti e Noslin non vuole sovraccaricare l’attacco. A questo ci si aggiunge anche il trascorso di Icardi, anche se da quello che mi dicono è un giocatore maturo oggi”.

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