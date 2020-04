Tempo di lettura: < 1 minuto

BALLARDINI LAZIO – Mentre la Serie A è ferma a causa dell’emergenza per il Coronavirus, in Lega si discute per una possibile ripresa del campionato. L’ex allenatore della Lazio, Davide Ballardini ha parlato così della situazione.

Le parole di Ballardini

La Serie A ripartirà. Proveranno anche a far ripartire la serie B ma molte squadre non sono attrezzate. Serie C e D non possono assolutamente riprendere. “Domani magari cambierà tutto, ma il campionato lo riprenderanno, anche se non so quando. Si giocherà a porte chiuse e si cercherà di finire in un tempo ragionevole, magari entro fine agosto. E poi a settembre si può riprendere la nuova stagione. E’ vero che il calcio è divertente vederlo dal vivo, ma anche per noi che siamo a casa è importante tornare a vederlo”.

Lotta scudetto

“Una società forte e che ha lavorato molto bene è la Lazio. Ha una proprietà forte e una struttura chiara, quindi la considero al pari della Juventus. Se decideranno di fare le coppe a fine stagione, Juve, Inter e Lazio avranno lo stesso numero di partite. Se Juve e Inter dovranno fare anche le coppe, la Lazio sarebbe avvantaggiata”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.