Serie A, ufficiale Ballardini nuovo allenatore del Sassuolo

Tempo di lettura: < 1 minuto

BALLARDINI UFFICIALE SASSUOLO- Il Sassuolo dopo l'esonero di Dionisi era alla ricerca di un nuovo allenatore per evitare la retrocessione. La scelta è ricaduta su Davide Ballardini.

Ufficiale, Ballardini è il nuovo allenatore del Sassuolo

Questo il comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito dal Sassuolo: "Il Sassuolo ha ufficializzato l'arrivo di Davide Ballardini come nuovo allenatore. La novità riguarda la durata del contratto: il tecnico classe '64 s'è infatti accordato col club neroverde per un contratto valido solo fino al 30 giugno 2024 e non anche per la prossima stagione. Nella giornata di domani è prevista la presentazione".