Ballotta: “La Lazio sta facendo una piccola impresa. Icardi? Poteva essere la nota stonata”

L’ex portiere biancoceleste Marco Ballotta ha concesso un’intervista ai microfoni di Superscommesse.it nella quale ha risposto anche ad un paio di domande sull’avvio stagionale della Lazio con Gattuso alla guida.

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Le parole di Ballotta sulla Lazio

Questa Lazio può puntare ad un posto in Europa?

“Mi aspettavo una Lazio più sottotono prima dell’inizio del campionato. Nonostante le difficoltà, sono arrivati acquisti davvero impensabili e molto interessanti come Frattesi e Gudmundsson. Dopo le prime uscite la squadra ha acquisito entusiasmo e sicurezza, d’altronde vincere aiuta a vincere. Al netto della situazione societaria e di quella legata ai tifosi che disertano lo stadio, i biancocelesti in questo momento stanno facendo una piccola impresa. Ovviamente è ancora presto per tirare le somme, ma questi sono punti importanti che possono far girare il campionato in modo diverso, proiettando magari la Lazio nuovamente in zona Europa”.

Giusto da parte di Gattuso rinunciare ad Icardi per affidarsi a Pinamonti e Gudmundsson?

“Penso che Gattuso abbia preferito preservare uno spogliatoio unito e coeso. C’era il rischio che Icardi potesse arrivare con motivazioni diverse rispetto a quelle del gruppo. In questa Lazio si vede la tenacia e lo spirito trasmesso dall’allenatore, l’argentino poteva rappresentare una sorta di nota stonata, anche se come attaccante non si discute.”

Come valuta il rendimento di Mandas?

“A inizio stagione era un grande punto interrogativo. A gennaio era andato via per giocare, non era scontato che tornasse con la mentalità giusta. Finora ha disputate ottime partite, risultando spesso determinante.”

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