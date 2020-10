Tempo di lettura: 2 minuti

BALLOTTA LAZIO INTERVISTA – Tutto pronto all’Olimpico per l’esordio in Champions della Lazio. Stasera le aquile affronteranno il Borussia Dortmund nel tentativo di riscattarsi dal tracollo di sabato contro la Samp. Inzaghi dovrà fare a meno di alcune pedine importanti, ma per l’attacco ha scelto di schierare il tandem Correa-Immobile. Della partita in programma ha parlato Marco Ballotta ai microfoni di TMW radio. L’ex portiere della Lazio, dopo l’intervista di stamattina rilasciata al Messaggero, ha fatto una disamina della sfida che aspetta Luis Alberto e compagni. Ecco le sue parole.

L’esordio in Champions

“Erano tanti anni di assenza per la Lazio, questo è l’anno buono e la partita di stasera mi farà tornare alla mente tanti bei ricordi. Se sono lì lo hanno meritato. Se sei in mezzo a certe squadre vuol dire che puoi giocartela e passare il girone. Le altre squadre sono abbordabili, ma ci vuole la Lazio migliore e non quella vista ultimamente. Per me quella di stasera può e deve essere la partita del riscatto. Cosa inciderà di più? Il pubblico non c’è e giocare in casa o fuori non incide più. Conterà l’esperienza ma deve esserci una mentalità differente rispetto alle ultime gare. Credo che la Lazio cercherà di riscattarsi.”

Immobile contro Haaland

“Sono due bomber, è una sfida equilibrata. Possono risolverti la partita da un momento all’altro. Dipende in che serata saranno. Problema Nazionale? Anche Mancini non rendeva in azzurro. Nel club ti senti tranquillo, mentre in Nazionale sei sempre sotto l’occhio di tutti e devi fare sempre bene, quindi non sei tranquillo. Ha bisogno di sbloccarsi, poi sarebbe anche più tranquillo”.

Il mercato biancoceleste

“Per me la Lazio è pronta per la Champions. Mi aspettavo qualcosa di più dalla società, qualche giocatore con esperienza maggiore. Si vede la crescita della squadra ma serviva qualche elemento in più di esperienza, anche per dare tranquillità in Champions. Il tasso tecnico dovrebbe essere più elevato, in più dovresti avere un equilibrio nella rosa visti i tanti appuntamenti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.